SP-leider Marijnissen: verkiezingen worden referendum over Rutte

Volgens Marijnissen is er overal in de samenleving betonrot zichtbaar: in de zorg, de rechtspraak, de kinderopvang, het openbaar vervoer, de energiebedrijven, de post. Ze hekelt de keuze voor marktwerking: ,,Het zou beter en goedkoper worden, maar het werd duurder en vaak zeker niet beter.”



Het is tijd om dit ,,maatschappelijke betonrot'' te bestrijden en te gaan bouwen, zei het SP-kopstuk in Amersfoort, waar haar partij de kandidatenlijst voor komende Europese verkiezingen van 23 mei vaststelde. Zij wijst erop dat Rutte over een teer vaasje spreekt dat hij wil doorgeven, ,,maar de werkelijkheid is: hij smijt dat vaasje al jarenlang op de grond''. Volgens Marijnissen is Ruttes vaasje kapot. ,,Hij gaat de scherven niet lijmen. Het is genoeg geweest. De schade is nu groot genoeg.‘’