SP zet jongerenclub Rood aan de kant: ‘Wat een geklets over stalinistische praktijken!’

,,We moeten een nieuwe jongerenbeweging opbouwen’’, vindt SP-prominent en oud-Kamerlid Henk van Gerven, voorzitter van de SP-afdeling Oss. Tijdens de partijraad haalde hij fors uit naar de Rood-jongeren. ,,Deze discussies brengen het socialisme niet dichterbij. Wat ik zo mis, is kameraadschap. Wat een geklets over stalinistische praktijken en god weet ik wat allemaal! Het is gewoon niet waar. Opbouwen, dat is wat we nodig hebben. Stop met het stoken in onze partij.’’



Ook SP-Kamerlid Renske Leijten - voorzitter van de SP Haarlem - is Rood liever kwijt dan rijk. Als oud-voorzitter van Rood had Leijten ‘heel vaak strijd met het partijbestuur’, zei ze zaterdagmiddag. ,,We deden het wel met elkaar. We verrasten elkaar niet, we luisterden naar elkaar. We deden het niet via de krant. Daar ben ik zo van geschrokken.’’ Leijten maakt zich zorgen over de breuk. ,,Een scheiding kan uiteindelijk een vechtscheiding worden en héél lang duren’’, vreest ze. ,,Rood heeft in het verleden heel veel geld gekregen. Hoe gaan we de scheiding nu regelen? Ik zou zo graag willen dat dit het einde is. Dat we elkaar niet via de krant besmeuren.’’