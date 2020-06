‘Splinterpartijen GO en Partij voor de Toekomst gaan samen verder’

Rutte wijst extra investe­ring zorg van de hand: ‘Wat bereik je daarmee?’

26 juni Premier Mark Rutte zette vanavond bij het Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis grote vraagtekens bij extra investeringen in de zorg. De lonen gaan al omhoog, stelt hij. ,,Daar nog extra geld bovenop: wat bereik je daarmee?’’ De premier meent zelfs dat een extra investering ‘onverantwoord’ is. Zijn opmerking leidde tot ergernis in de Kamer.