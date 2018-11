Staat in cassatie in Urgenda-zaak

Meer ondersteu­ning voor lokale politieke partijen

15 november Lokale partijen, zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, hebben vooral behoefte aan ondersteuning en trainingsmogelijkheden. Een centraal loket voor opleiding, kennis en verenigingszaken kan uitkomst bieden, denkt ProDemos, het instituut dat voorlichting geeft over hoe onze democratie en onze rechtsstaat in elkaar zit.