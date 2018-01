Staat leent dit jaar minder dan gedacht

Nieuwe VS-ambassadeur treedt op 10 januari aan

16:38 De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, biedt op 10 januari zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander aan. Dat meldt de Amerikaanse ambassade. Hoekstra is een ambassadeur met een Nederlands randje; zijn wieg stond in Groningen. Toen hij 3 jaar oud was, emigreerde hij naar Holland in de Amerikaanse staat Michigan.