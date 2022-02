Staatssecretaris: ‘Als Oekraïners om huisvesting vragen, zullen wij hen opvangen’

videoNederland zal vluchtende Oekraïners ruimhartig opvangen en het kabinet weet al waar een eerste groep terecht kan. ,,Als zich hier mensen melden, dan kunnen we niet anders en willen we niet anders dan hen huisvesting bieden.”

Dat stelde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) na afloop van de ministerraad. Hij kon nog niet vertellen op welke plek Oekraïners worden opgevangen. Wel verwacht hij onder Nederlanders en gemeenteraden ‘grote solidariteit’ met de Oekraïense vluchtelingen. ,,We moeten klaarstaan voor onze buren.”

Oekraïners die al in Nederland zijn, mogen ook in ons land blijven als hun visumvrije periode is afgelopen. ,,Als zij door de 90 dagengrens heen lopen, dan gaan ze niet terug. Dan verlengen wij die periode.” Ook uitgeprocedeerde asielzoekers uit het land worden voorlopig niet teruggestuurd.

5 miljoen

Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen na de Russische invasie. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zullen mogelijk tot 5 miljoen mensen het land ontvluchten. ,,Als Europa zullen we dat aan moeten kunnen”, vindt Van der Burg. ,,Omdat men vanuit Oekraïne gewoon naar de rest van Europa mag komen, kan komen en misschien ook zal komen.”

Nu melden vluchtelingen zich vooral in de buurlanden: Hongarije, Slowakije en Polen, ziet Van der Burg. ,,De vraag is: blijft men daar of wil men door?” Van der Burg zei binnenkort met zijn Europese collega’s te gaan overleggen, ook over eventuele spreiding van vluchtelingen over Europese landen.

Mensen die naar Nederland reizen, kunnen volgens de staatssecretaris bij familie of vrienden terecht, of in een hotel. ,,Als Oekraïners om huisvesting vragen, zullen wij hen opvangen. Maar ze gaan dan niet de asielprocedure in, omdat het geen asielzoekers hoeven te zijn.”

Tentenkampen

Nederland heeft al langer grote problemen om het stijgende aantal asielzoekers op te vangen. Van der Burg wilde niet zeggen of er opnieuw tentenkampen, zoals bijvoorbeeld Heumensoord bij Nijmegen, moeten worden opgezet of dat vluchtende Oekraïners een bed in een sportzaal krijgen. ,,Het zijn dan geen asielzoekers, maar je moet wel denken aan vergelijkbare locaties.”

Als Oekraïners zich in Nederland melden, zal Van der Burg een beroep doen op gemeenten om opvangplekken ter beschikking te stellen. ,,Help ons. Of beter gezegd: help de vluchtelingen uit Oekraïne.”

