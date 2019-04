Staatssecretaris: NS kan reizigers spoorchaos Leiden best kopje koffie geven

NS denkt na over een gebaar aan de tienduizenden Randstad-reizigers, die nu al bijna drie weken slachtoffer zijn van spoorchaos rond Leiden Centraal. De spoorwegen reageren op staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) die vanmiddag zei dat NS en spoorbeheerder ProRail reizigers best mogen verwennen met een bakkie troost.

De afgelopen tweeënhalve week werden reizigers tussen Amsterdam en Den Haag/Rotterdam - de drukste treinlijn van het land - bijna dagelijks geconfronteerd met ernstige vertragingen, plotselinge uitval en overvolle treinen. Belangrijke oorzaak zijn grootschalige spoorwerkzaamheden bij Leiden Centraal. Over 2 kilometer lengte wordt het complete spoor vervangen door ProRail.



Op de vraag of de NS en ProRail reizigers moeten compenseren voor het wekenlange ongemak bij Leiden, stelde Van Veldhoven vanmiddag na afloop van de wekelijkse ministerraad: ,,Je ziet soms dat een beetje begrip voor het ongemak al een hoop kan doen. Dus ik zou zeggen: als ze een klein kopje koffie kunnen aanbieden, dan lijkt me dat al een tegemoetkoming bij het wachten.”



Ook reizigersvereniging ROVER is voorstander. ,,Dagelijks ontvangen wij nog steeds veel klachten over de werkzaamheden,” zegt woordvoerder Sanne van Galen. ,,Veel mensen blijven achter omdat treinen vol zitten.”

Horrorverhalen

NS laat weten momenteel na te denken over een gebaar. ,,Wij begrijpen dat we afgelopen weken het uiterste van onze klanten, de reizigers, hebben gevraagd,” zegt woordvoerder Hessel Koster. Het zat bovendien niet mee, stelt hij. ,,Bovenop de grootschalige werkzaamheden waren er ook nog diverse verstoringen op de route Amsterdam-Schiphol en Leiden. Neem de bovenleidingbreuk die een dag duurde en een auto op het spoor.”



Op sociale media gaan horrorverhalen rond over de wekenlange spoorchaos rondom station Leiden Centraal: reizigers die flauw vallen in de drukke treinen, kinderen die in paniek raken, treinen die er de brui aan geven doordat ze te vol zitten. Ook de gebrekkige communicatie wekt woede op bij reizigers. NS en ProRail hebben al excuses aangeboden voor de misstanden en beloven beterschap.

Werkzaamheden moeten dragelijk zijn

NS en ProRail maakten vorige week al excuses aan reizigers en zeggen de werkzaamheden komende tijd grondig te zullen evalueren. ,,Wij moeten ook kritisch naar ons zelf durven kijken,” zegt Koster van NS. Zo stelt ROVER dat NS te weinig treinen blijft inzetten, ondanks dat de belangenclub dat heeft aangekaart.



NS zegt dat meer treinen laten rijden lastig is, maar snapt het verwijt en zal dat serieus bekijken. ProRail op zijn beurt, is wellicht te optimistisch geweest en liet te veel treinen rijden. ,,Als er dan andere storingen bijkomen, wordt het spoor wel heel kwetsbaar,” zegt een woordvoerder.



Ook staatssecretaris Van Veldhoven benadrukt dat NS en ProRail de werkzaamheden bij Leiden zullen evalueren. ,,Ik hoop dat ze met maatregelen kunnen komen waardoor ze de overlast verder kunnen verlichten. Ze willen leren. In dit geval was het niet goed genoeg.”

ProRail: ellende na dit weekend voorbij