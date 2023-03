Staatssecretaris over conflict in streekvervoer: stop met staken, ga om tafel

Vlaamse regering vergaderde tevergeefs 17 uur achtereen over stikstof, vrijdag 1000 tractoren in Brussel verwacht

In Nederland is veel te doen rondom stikstof, maar in Vlaanderen heeft de regering er zelfs de hele afgelopen nacht over gesproken - zonder tot een akkoord te komen. De gesprekken, die dinsdag om 18.00 uur begonnen, liepen woensdagochtend om 06.30 uur vast. Daarna werden ze hervat en vervolgens om half elf weer afgebroken. De tijd dringt, en de spanning loopt op. Vrijdag staat een demonstratie gepland met duizend tractoren.