Staatssecretaris Van Veldhoven: grondige evaluatie treinstoring Amsterdam

,,Het was een heel grote storing", aldus de bewindsvrouw. Voor haar was het belangrijkste dat alle gestrande reizigers weer thuis zouden komen. Er zal volgens haar nu goed worden gekeken wat goed en fout is gegaan. Het toont ook aan dat het belangrijk is dat er veel wordt geïnvesteerd in het spoor, zegt Van Veldhoven.

Omdat de storing zo veel stations trof, was het voor de NS geen doen om overal bussen in te zetten. Op Twitter kwamen mensen al snel met de hashtag treinpoolen om alternatief vervoer aan te bieden of om alternatief vervoer te vragen. Ook de NS vroeg gestrande reizigers om zelf een alternatief te zoeken.