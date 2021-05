Staatssecretaris Yesilgöz: ‘Ook Shell moet zich aan Klimaatakkoord houden’

UPDATE/Video Wereldwijd unicum: Shell moet uitstoot CO2 halveren

17:28 Shell moet in 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent teruggebracht hebben ten opzichte van 2019. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in ‘de klimaatzaak tegen Shell’ die was aangespannen door onder andere Milieudefensie en Greenpeace. Shell verwacht in hoger beroep te gaan.