Steden mogen wensenlijstjes infrastructuur neerleggen bij premier Rutte

Britten in Nederland bang voor gevolgen no-deal-Brexit

7 januari De ruim 45.000 Britten in Nederland maken zich grote zorgen over de gevolgen van de Brexit voor hun persoonlijke leven. Ze zijn vooral bang straks niet meer in Nederland te mogen wonen en werken, blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het kabinet komt de Britten tegemoet met een overgangsregeling, mocht er op 29 maart een no-deal-Brexit volgen.