‘Steeds meer afsplitsingen in lokale politiek: al 150 nieuwe fracties’

Zeker omdat het aantal de laatste jaren toeneemt. Dagblad Trouw berekende vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 dat in 30 procent van de gemeenteraden afsplitsingen waren. Tussen 1998 en 2000 was dat percentage volgens onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de PvdA slechts 5,8 procent.

Het hoogste aantal afsplitsingen per gemeente is drie. Dat gebeurde onder meer in Wassenaar. In 22 gemeenteraden, waaronder Maastricht, kwamen er twee nieuwe fracties bij.