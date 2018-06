Steeds minder leerlingen: veel scholen bedreigd met sluiting

Minister Slob roept alle schoolbesturen op om waar mogelijk de samenwerking aan te gaan om te zorgen voor een goed en dekkend onderwijsaanbod in de regio. ,,Samenwerken voelt in het begin misschien wat onwennig, maar we hebben in het primair onderwijs gezien dat dit de beste aanpak is. Een school hoeft ook zeker niet de eigen kleur te verliezen door samen te werken. Maar het is van groot maatschappelijk belang dat iedereen ook over de muren van de eigen school kijkt.''



Volgens Slob is samenwerken de enige optie om leerlingen de komende jaren goed en gevarieerd onderwijs te blijven bieden. ,,Alleen als iedereen de handen ineen slaat, kunnen we ervoor zorgen dat kinderen overal in Nederland op een redelijke afstand van hun huis naar een school kunnen die bij hen past'', benadrukt de minister. ,,Nu is er nog géén sprake van verschraling van het onderwijsaanbod en dat moeten we in de toekomst ook voorkomen.''