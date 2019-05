Stemhulpen weer veel gebruikt

LIVE | Opkomst gelijk aan verkiezin­gen in 2014

19:00 Ruim 13 miljoen Nederlanders mogen vandaag weer naar de stembus. Voor een nieuw Europees Parlement deze keer. In totaal mogen tot en met zondag meer dan 400 miljoen kiezers uit de 28 EU-landen hun stem uitbrengen. Rond 18.00 uur had ongeveer 24 procent van de kiezers gestemd; ongeveer evenveel als bij de vorige Europese Verkiezingen in 2014. Volg alle ontwikkelingen in ons verkiezingsblog.