Stikstofnormen worden strenger, natuur blijkt kwetsbaarder: ‘Zorgwekkend nieuws’

SP-leider Lilian Marijnis­sen over alleen zijn, bedreigin­gen en haar politieke bestaan: ‘Er komt ook een leven hierna’

Volksvertegenwoordiger is ze. Een die zelfs een zorgbuurthuis oprichtte. Een openhartig gesprek met SP-leider Lilian Marijnissen (38) over haar vuur, alleen zijn en werkdruk. ‘Ik voel me vooral bevoorrecht, wie zit er nou in zo’n positie?’, vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.