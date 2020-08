Straks ook testen zonder klachten, minister belooft extra capaciteit

De afgelopen weken spoot het aantal afgenomen testen op corona omhoog, wat vooral de laboratoriumcapaciteit onder zware druk zette. Mensen kregen zelfs de waarschuwing alleen een afspraak te maken als een coronatest zinnig was. Ondertussen werkte het ministerie van De Jonge aan opties om de capaciteit de komende maanden stapsgewijs op te schroeven.



Want de coronaminister heeft ambitie: hij wil straks eerst personen een test laten doen die een hoog risico op besmetting hebben. Ook als ze niks mankeren. Denk aan degenen die zijn gevonden via het bron- en contactonderzoek of de corona-app, of aan reizigers uit risicogebieden. Ook mensen van wie het beroep een hoog risico met zich meebrengt voor anderen, bijvoorbeeld personeel in de zorg, komen hiervoor in aanmerking.



De Jonge over die volgende fase: ,,Voor een grote sprong op dit gebied zijn we nu nog niet klaar: dit kan alleen op het moment dat we in Nederland echt voldoende testcapaciteit hiervoor hebben. Uiteindelijk werk ik toe naar een derde fase waarbij in Nederland op grote schaal getest kan worden met snelle, toegankelijke en goedkope testen, zonder dat dit een druk gaat leggen op de testcapaciteit voor mensen mét symptomen.”