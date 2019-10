Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen

Minister Bruins reageert hier vol begrip op. ,,Verpleegkundigen zijn de top dogs van de zorg. We hebben ze heel hard nodig. Als zij het gevoel hebben onvoldoende te worden gewaardeerd, dan wil ik heel graag dat werkgevers en werknemers dat thema benoemen. Anders doe ik het. Want ik vind het van groot belang dat de stem van de verpleegkundige in de instelling luid en duidelijk klinkt.”



Concreet stelt Rinnooy Kan vast dat verpleegkundigen het verdienen zowel op de werkvloer als binnen de leiding van hun organisaties duidelijker gehoord te worden. Door verpleegkundige adviesraden meer ruimte te geven of via verpleegkundige vertegenwoordigers in besturen van zorginstellingen.



Er is al politieke steun van rechts tot links voor dit voorstel van de D66‘er. Vorige maand nog bepleitten VVD en GroenLinks zelfs samen dat elke zorginstelling, van ziekenhuis tot verpleeghuisgroep, een Chief Nursing Officer in de Raad van Bestuur zou moeten zetten.



Toch denkt VVD’er Bruins niet gelijk aan nieuwe wetgeving op dit punt. ,,Ik zou heel graag eerst horen van werkgevers en werknemers in de verpleegkundige zorg welke oplossingen zij voor zich zien.”