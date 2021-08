Student terug naar collegebank: mbo en hoger onderwijs weer open zonder 1,5 meterregel

Eén van de voorwaarden die wel gelden is waarschijnlijk een maximum van 75 tot 100 studenten per collegezaal. Dat zullen demissionair premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge morgenavond om 19 uur bekendmaken in de coronapersconferentie.

Over de precieze invulling van de voorwaarden die voor de onderwijsinstellingen gaan gelden, wordt volgens ingewijden nog gesproken. Morgen hakt het kabinet in de ministerraad de definitieve knoop door. Volgens betrokkenen liggen verschillende opties op tafel, van het dragen van mondkapjes in de gangen, tot het gebruik van zelftesten. In het voortgezet onderwijs was dat al het geval.

De afgelopen maanden moesten de onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs voor komend studiejaar, tot hun grote frustratie, steeds werken met twee scenario’s. In het eerste scenario hoefde er niet langer anderhalve meter afstand te worden gehouden, in het tweede juist wel. Een goede voorbereiding op het nieuwe collegejaar verliep daardoor moeizaam, omdat afstand houden nou eenmaal meer online onderwijs en andere roosters vergt.

Verzet

Onderwijsbestuurders verzetten zich dan ook flink tegen behoud van de anderhalve meter op hun instelling. Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg heeft het kabinet te lang allerlei slagen om de arm gehouden. Zelfs bij een epidemiologische terugval in het najaar gaat hij er niet van uit dat jongeren weer het eerst maatregelen opgelegd krijgen.

Duisenberg: ,,Als je dit zo stelt, heb je als kabinet niet door wat dat betekent voor het hoger onderwijs en heb je geen begrip en gevoel voor wat er afgelopen jaar allemaal is gedaan en bereikt. En besef je ook niet hoe heftig het is geweest voor jongeren. Ik heb er geen woorden voor.”

Het kabinet hakt morgen tijdens een vergadering definitief de knoop door, maar alle seinen staan volgens de ingewijden op groen. Het besluit wordt genomen op basis van het percentage personen met een vaccinatie, de ontwikkeling van het virus en de internationale risico’s van de epidemie.

Er komt een maximale groepsgrootte van 75 of 100 studenten. En het blijft van groot belang dat studenten en medewerkers zich voor het nieuwe studiejaar laten vaccineren en gebruik maken van zelftesten als ze terugkomen van vakantie, benadrukken de bronnen in onderwijsland. Dit om te voorkomen dat ze het virus ongemerkt verspreiden.