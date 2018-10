Studenten boos om afzwakken plan studieadvies

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat het idee van een wettelijke norm van tafel is. Van Engelshoven streeft nog steeds naar een lagere norm, maar wil dat doel nu in overleg met de onderwijsinstellingen bereiken.

In september zei de minister het een stuk stelliger . Studenten reageerden toen nog opgetogen op haar aankondiging dat er een bovengrens zou komen aan het aantal studiepunten dat een student per se in het eerste jaar moet halen. Hogescholen en universiteiten zouden alleen nog studenten van de opleiding mogen wegsturen als die na het eerste jaar minder dan 40 van de 60 studiepunten hebben gehaald. Zo wilde ze voorkomen dat studenten in het eerste jaar ,,onnodig struikelen”.

Nuttig middel

Universiteiten en hogescholen vinden het bindend studieadvies juist een nuttig middel. Zij stelden eerder dat de minister over haar plan had moeten overleggen. ,,Ik ga hier geen gewoonte van maken, maar af en toe moet je een steen in de vijver gooien om een discussie los te krijgen’', zegt de minister daar donderdag over in een interview met Trouw.