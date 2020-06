Studenten ingezet om leerachterstanden bij scholieren weg te werken

Het gaat om studenten die nu een lerarenopleiding of een andere pedagogische opleiding op hogescholen of universiteiten volgen. Niet alleen pabo-studenten kunnen bijles geven, ook jongeren die straks wiskundeleraar of docent Engels willen worden zijn welkom.

Door de uitbraak van het coronavirus zaten basisscholen negen weken helemaal dicht en gaven zij daarna nog vier weken in deeltijd les. Middelbare scholen geven ook nu nog nauwelijks vakken op school. De lessen gingen via thuisonderwijs verder, maar duidelijk is dat een deel van de scholieren achterstand heeft opgelopen.

‘Extra handen’

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is blij dat studenten gaan helpen om die achterstanden weg te werken. ,,Deze extra handen ontlasten leraren en helpen leerlingen vooruit.”

Het kabinet kondigde al eerder aan 244 miljoen euro uit te trekken om die achterstanden weg te werken, door bijvoorbeeld extra zomerscholen te beginnen. Zowel basisscholen als middelbare scholen kunnen het geld nu ook gebruiken om studenten in te schakelen en de bijlessen aan hen uit te besteden. In Amsterdam, Utrecht en Leiden ontwikkelen universiteiten nu al een programma voor scholen in hun regio. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) onderzoekt met de lerarenopleidingen of dat in het nieuwe schooljaar in het hele land kan.

Monika Mazur (28) uit Amsterdam heeft zich al opgegeven om middelbare scholieren bij te spijkeren op een zomerschool in Amsterdam. De wiskundestudent aan de Vrije Universiteit krijgt daarvoor betaald, maar doet het vooral ‘voor haar eigen plezier’. ,,Ik wil straks wiskundeleraar worden en ga vanaf september ook op een school stagelopen. In augustus al beginnen lijkt me een goede warming up.”

Leerervaring

Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, spreekt van ‘een win-win-situatie’. ,,Een interessante leerervaring gaat hier hand in hand met het ondersteunen van scholen.” De hbo-lerarenopleidingen zijn hofleverancier en leveren 90 procent van alle leraren. ,,Extra hulp van al die studenten kan echt zoden aan de dijk zetten”, denkt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Geschiedenisstudent Merlijn Barkema (21) uit Utrecht geeft nu al bijles Nederlands aan een basisschoolleerling van negen. ,,Als kinderen thuis zitten en daar geen Nederlands wordt gesproken, verliezen ze de taalvaardigheid snel.” De lessen, 2 tot 3 uur in de week, gaan via Skype. Barkema krijgt in ruil voor de lessen geen studiepunten of geld: ,,Ik had het gevoel dat ik in deze crisis moest helpen.”