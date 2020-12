Studenten laten ‘gratis geld’ liggen

Dat is opvallend, temeer omdat 40 procent van de niet-gebruikers wél fors bijleent, gemiddeld 584 euro per maand. Dit bedrag moet na de studie worden terugbetaald. ,,Blijkbaar is er behoefte aan inkomensondersteuning, maar weten sommige studenten de weg naar de aanvullende beurs niet te vinden”, concludeert CPB-onderzoeker Debby Lanser.



Minister Ingrid van Engelshoven noemt de cijfers van het CPB ‘zorgelijk’. ,,Ik maak me vooral zorgen over de groep studenten die wel een lening aanvraagt, maar geen aanvullende beurs.” Ze roept studenten die twijfelen of ze er recht op hebben op om altijd een aanvullende beurs aan te vragen. ,,Uitvoeringsorganisatie DUO berekent dan of je ervoor in aanmerking komt. Bij twijfel, doen dus.” Dat kan ook met terugwerkende kracht, benadrukt de D66-bewindsvrouw, tot het begin van het huidige studiejaar.