Studenten moeten nog even doorbijten, het bier bij sociëteiten vloeit later heus weer

Bij de Utrechtse studentenvereniging Unitas hangt de geur van verschaald bier nog rond de bar – ondanks de open ramen en draaiende ventilatieroosters. Maar uit de tap komt al even geen bier meer. Unitas is gesloten. Noodzakelijk, zegt rector Jelle Paulus, door de aangescherpte coronamaatregelen. In de bierglazen, die op tafel staan voor onderwijsminister Ingrid van Engelshoven, zit nu water. De studentenvereniging organiseert nu alleen online-activiteiten.