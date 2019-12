Supermarkten naar rechter om kerstacties boze boeren

Verrassing

Zekerheid over de acties is er trouwens niet. Pas woensdagochtend wordt bekend gemaakt waar de boeren met hun trekkers heen zullen gaan. ,,Voor het verrassingseffect.’’ Wel duidelijk is dat de acties wel eens lang kunnen duren. De boeren wordt namelijk geadviseerd rekening te houden ‘met eventueel langer verblijf onze actie niet meteen resultaat oplevert’. Zo wordt geadviseerd warme kleding, slaapzakken en zelfs mobiele toiletten mee te nemen. De actie wordt door heel Nederland gehouden en zal ‘keihard zijn’, kondigde FDF aan.



De FDF-voorman zegt nu ook het CBL-hoofdkantoor en advocatenbureau Allen & Overy (dat het CBL bijstaat) in het vizier te hebben voor de acties op 18 december. ,,We sturen er een paar duizend trekkers heen.’’ In een onder de boeren verspreid persbericht roept FDF ook andere beroepsgroepen als verplegers, politie, en leraren op zich aan te sluiten bij de acties woensdag. ‘U bent allemaal slachtoffer van dit kabinet!’, staat te lezen.