Surinaamse stichtingen naar de rechter om excuses slavernijverleden: ‘19 december moet van tafel’

Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. De stichtingen eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, bevestigt advocate Joancy Breeveld na berichtgeving door Trouw .

De advocate bereidt het kort geding voor namens de stichtingen Wi Kon Na Wan, Mart Radio, Eer en Herstel en Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit. Ook de stichting Keti Koti stapt naar de rechter. Die laatste moet je niet verwarren met Keti Koti Dialoogtafels van Mercédes Zandwijken. Geen van deze clubs was aanwezig bij het overleg in het Catshuis over de excuses, dat gisteren met het kabinet plaatsvond.

,,De organisaties voelen zich 160 jaar na de afschaffing van de slavernij vernederd door de manier waarop de excuses door het kabinet zijn voorbereid”, aldus Breeveld. ,,Ze zijn in de allereerste plaats niet gekend in de besluitvorming. Het idee was gewekt dat hun meningen, opvattingen en gevoelens zouden worden meegenomen in het proces. Het kabinet heeft een buitengewoon eenzijdig besluit genomen en daarmee misbruik gemaakt van zijn machtspositie.”

De advocaat licht toe: ,,De nazaten hebben geen aandeel en geen enkele inspraak gehad en voelen zich niet vertegenwoordigd in het proces. Bovendien is met name verwijtbaar dat het kabinet niet heeft gewacht op de resultaten van de verschillende onderzoeken die nog lopen en het voorgenomen onderzoek van het koningshuis niet afwacht. En dat terwijl het kabinet grondig onderzoek betreffende het slavernijverleden ter voorbereiding van de excuses als grondslag heeft gemarkeerd.”

Verbazing en frustratie

Eind november lekte uit dat het kabinet van plan is om op 19 december excuses aan te bieden voor de slavernij, in aanloop naar een herdenkingsjaar. Dat leidde tot verbazing en frustratie bij verscheidene politici, activisten, organisaties en anderen die daar meer bij betrokken hadden willen worden. Op 1 juli is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft, en 150 jaar geleden dat er ook in de praktijk een einde aan kwam. Om die reden is die datum voor velen van groot symbolisch belang.

Volgens Breeveld verwachten haar cliënten dat de rechtbank het plan om de excuses op 19 december uit te spreken, zal opschorten. De precieze datum waarop het kort geding dient, wordt later bekendgemaakt. De kansrijkheid van het kort geding wordt door vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in twijfel getrokken.

