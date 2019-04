Sybrand Buma: Als wij Hongarije waren, hadden we ook een hek

Sybrand Buma kan er met zijn hoofd niet bij: kansloze asielzoekers die in Ter Apel herrie schoppen in de streekbus, worden beloond met een aparte pendelbus. ,,Het wordt echt tijd dat we een keer van de andere kant gaan redeneren”, stelt de CDA-leider. ,,Kijken naar plichten in plaats van rechten. Of je gedraagt je, of je gedraagt je niet. Wie stennis maakt, moet achter slot en grendel zijn asielprocedure afwachten. En als dat nu niet kan, dan moeten we de wet aanpassen, zodat het wel kan.”



Van Ter Apel naar Europa is in dat opzicht niet zo’n grote stap, stelt Buma. Want de herrieschoppers in wat hij het ‘meest gastvrije dorp van Nederland’ noemt, zijn doorgaans niet de oorlogsvluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië. Het zijn vooral Noord-Afrikanen en Albanezen die hier een bij voorbaat kansloze asielaanvraag doen. En die komen hier vooral doordat landen als Marokko hun plicht verzaken om bootjes die de Middellandse Zee op willen varen tegen te houden. ,,Stel dat in Nederland boten vol mensen zonder paspoort de oversteek willen maken naar Engeland, dan houden wij die toch ook tegen?”