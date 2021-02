Tachtig slachtoffers doen aangifte tegen premier Rutte wegens toeslagenaffaire

De raadsman vond het toen te vroeg om ook de (inmiddels demissionaire) minister-president in de aangifte te betrekken. ,,Daarna is er nieuwe, belastende informatie bij gekomen”, zegt hij.

Volgens Groeneveld heeft Rutte tijdens het Kamerdebat over de affaire op 19 januari gezegd dat het kabinet vanaf mei/juni 2019 wist hoe groot en omvangrijk de problematiek was. ,,Dat betekent: vele duizenden gedupeerden. De premier erkende ook dat hij vanaf die tijd ‘direct betrokken’ was bij het dossier. Bij de parlementaire ondervragingscommissie bleef hij hier nog vaag over.”

Groeneveld: ,,Uit nieuw vrijgegeven stukken blijkt dat de premier sinds mei 2019 heeft meebeslist over te nemen stappen. Toch is het illegale invorderen door de Belastingdienst doorgegaan tot november 2019 of langer. Ook was hij al in het najaar van 2018 op de hoogte van misstanden bij de afdeling Toeslagen. Hij werd toen voorbereid op lastige vragen van de pers.”

‘Opgejaagd en beroofd’

Volgens de aangevers heeft Rutte beschikkingen laten bestaan terwijl hij wist dat de wet werd geschonden. Daarnaast heeft hij opzettelijk of door grove schuld nagelaten wetten uit te voeren, menen de aangevers. ,,Rutte heeft niet ingegrepen toen mijn cliënten ambtelijk werden opgejaagd en beroofd”, aldus advocaat Groeneveld.

Groeneveld deed op 12 januari aangifte tegen (oud-)ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Naast de drie ministers heeft de raadsman Menno Snel, voormalig staatssecretaris van Financiën, en Lodewijk Asscher (voorheen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in die aangifte betrokken. Volgens Groeneveld hadden zij moeten voorkomen dat de Belastingdienst zich schuldig maakte aan zogeheten knevelarij en beroepsmatige discriminatie.

Vernietigend rapport

Aan de basis van dit alles ligt het vernietigende rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. De ouders die slachtoffer zijn geworden van de harde aanpak bij de kinderopvangtoeslag is ‘ongekend onrecht’ aangedaan, luidde de conclusie. De ‘grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’ en ouders hebben jarenlang ‘geen schijn van kans’ gehad.

De commissie stelde vast dat ministers en staatssecretarissen meermaals signalen hebben gekregen dat er iets misging bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Maar dat hier zoveel mensen de dupe van werden drong niet tot hen door. ,,Dat de problemen veel breder speelden, was voor hen een blinde vlek”, staat in het rapport. Niet veel later viel het kabinet en besloot Eric Wiebes in zijn geheel af te treden.

Volgens Groeneveld blijkt uit het rapport dat de betrokken bewindslieden over zodanig verontrustende informatie beschikten dat zij hadden moeten ingrijpen.

