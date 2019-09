Ten onrechte uitkering voor Nederlandse gevangenen in het buitenland

Kamer krijgt mogelijk ook ‘designated survivor’

1 september In navolging van het kabinet onderzoekt ook de Tweede Kamer of er ook een ‘designated survivor’ moet komen uit de Kamer. Een of meerdere Kamerleden mogen dan bijvoorbeeld Prinsjesdag op een geheime locatie doorbrengen, om in geval van een aanslag of ramp parlementaire taken op zich te nemen.