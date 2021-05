Terras open tot acht uur ‘s avonds, buiten en binnen sporten kan weer, pretparken gaan open

update Hoofdbe­stuur 50Plus en partijlei­der Den Haan liggen op ramkoers

23 april En alweer is er ruzie in ouderenpartij 50Plus. Het hoofdbestuur van de partij heeft het gehad met partijleider (en enige Kamerlid) Liane den Haan. Volgens de bestuursleden is er, sinds zij is aangetreden, een ‘volstrekt onwerkbare situatie ontstaan’.