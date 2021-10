Terwijl de politiek goede voornemens blijft uitpoepen, loopt de rest van het land vast

video Kritiek op Carola Schouten, die onderhan­delt én minister is: ‘Minister is geen parttime baan’

6 oktober ChristenUnie-minister Carola Schouten (Landbouw) staat de komende tijd partijleider Gert-Jan Segers bij in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Daarover klinkt gemor in de Tweede Kamer: ‘Minister is geen parttimebaan’, vindt GroenLinks.