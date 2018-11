Thorbeckeprijs voor Kamervoorzitter Khadija Arib

Arib moet volgens de jury ‘het debat en de politieke welsprekendheid in de Tweede Kamer zo stimuleren dat in de toekomst weer vele winnaars van formaat opstaan voor wie iedereen de tv aanzet'.



De Kamervoorzitter noemt het een grote eer en verantwoordelijkheid. ,,Ik zie het als een prijs voor ons allemaal, voor de genomineerden en de hele Tweede Kamer.’’ Ze hekelde in haar speech het gebruik van sociale media door politici. ,,Dat kan het openbare, publieke debat in de weg staan. De Tweede Kamer moet het hart van onze democratie blijven, waar het gesprek tussen volksvertegenwoordigers plaatsvindt. De Kamer mag niet verworden tot marginaal decor voor filmpjes voor Facebook of Twitter.’’



Arib pleitte er ook voor dat Kamerleden minder gebruik maken van uitgeschreven teksten. ,,Heel soms zie ik Kamerleden uit hun hoofd spreken. Dat is altijd bijzonder. Het levert meer spanning en directe interactie op. Het debat wordt er beter van.’’