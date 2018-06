Tiendaags verlof voor vaders in EU

Nederland op vingers getikt om cadeau gekregen apparte­ment Alexander Pechtold

23 juni De Tweede Kamer moet strenger toezien op de integriteit van Kamerleden. Dat stelt de Raad van Europa in een rapport. De Raad vindt dat het geschenkenregister van Kamerleden strenger moet. Als voorbeeld noemt het D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold die in het nieuws kwam omdat hij een schenking van een appartement door een goede vriend niet in het register had laten opnemen.