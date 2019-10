Tijdelijke vervanging voor minister Ollongren na medische ingreep

Akerboom: maatrege­len vuurwerk onvoldoen­de

9:44 De maatregelen die het kabinet in de zomer heeft afgekondigd tegen het afsteken van het zwaarste vuurwerk, zijn onvoldoende om agenten en hulpdiensten in de nieuwjaarsnacht te beschermen. Korpschef Erik Akerboom schrijft dat samen met voorzitters van de centrale ondernemingsraad en de politiebonden in een brief aan de Tweede Kamer.