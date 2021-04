Tjeenk Willink wil de tijd nemen voor formatie

Dinsdag en woensdag ontvangt Tjeenk Willink alle zeventien partijleiders weer achter elkaar voor individuele gesprekken. Hij zou graag van hen weten hoe zij willen dat de formatie verder moet. Zelf stelt hij voor om vier of vijf grote problemen te benoemen die een nieuw kabinet moet aanpakken. De informateur kan dan inventariseren welke problemen het meest worden genoemd, waarna de Tweede Kamer er een debat over voert.

Na dat debat moet dan worden gekeken welke partijen een beetje hetzelfde denken over het oplossen van die problemen en of ze zouden willen samenwerken in een nieuw kabinet. Hoe dan ook zou zo'n nieuw kabinet geen dik regeerakkoord moeten maken. Dat is een oude wens van Tjeenk Willink die hij ook al uitte bij eerdere formaties waar hij bij betrokken was.