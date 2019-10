Toch geen meerderheid binnen VVD voor verbod op zware vuurpijlen

Europese klimaat­chef Timmermans wil massale herbebos­sing

20:46 Massale herbebossing in Europa en veel meer groene ruimte in Europese steden. Dat is een van de vele voorstellen waarmee Frans Timmermans als klimaatchef van de Europese Commissie steun van het Europees Parlement hoopt te krijgen voor zijn ‘Green Deal’. In het Europees Parlement in Brussel is vanavond de hoorzitting met Frans Timmermans begonnen, waar hij zijn Green Deal verdedigt.