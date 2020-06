Toch onafhankelijk onderzoek naar coronabeleid kabinet

Het kabinet geeft gehoor aan de oproep van de voltallige oppositie om nog deze zomer een kort onderzoek te laten houden naar de coronacrisis. Vorige week stemde de regeringscoalitie nog tegen die oproep.



De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is op verzoek van het kabinet al bezig met onderzoek en vorige week vond het kabinet een tweede onderzoek daarom onnodig en voorbarig. Maar nu vraagt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) toch een aantal deskundigen om te kijken wat er beter kan en wat we zouden kunnen leren van hoe andere landen de coronacrisis hebben aangepakt. Voor 1 september moeten er ‘concrete aanbevelingen’ liggen. De Jonge wil ‘geen vuistdik rapport’.



Welke deskundigen zullen worden ingezet, is nog onduidelijk. De Jonge liet de Kamer voorafgaand aan de stemming in een brief al weten dat ook het kabinet deze zomer ‘lessen wil trekken’ uit de corona-aanpak tot dusver, om zo beter voorbereid te zijn op een mogelijke tweede besmettingsgolf in de herfst.



PvdA-leider Lodewijk Asscher, die om het onderzoek had gevraagd, is blij met de toezegging van het kabinet. Volgens hem gaat het er niet om het kabinet af te rekenen op gemaakte fouten maar ‘om de blik van buiten om fouten te voorkomen’. VVD-Kamerlid Hayke Veldman benadrukt dat de partij zelf ook in een motie had gevraagd om lessen te trekken. ,,Het is belangrijk om te kijken wat er goed is gegaan en wat beter kan.’’