Toeslagenaffaire werpt weer schaduw over Binnenhof

Video Oude wens van Tjeenk Willink komt weer om de hoek kijken

20 april Informateur Herman Tjeenk Willink wil dat de Tweede Kamer de tijd neemt bij het vormen van een nieuw kabinet. In een brief aan alle zeventien partijen die in de Kamer zitten, schrijft hij dat de formatie wat hem betreft dit keer heel anders moet dan anders.