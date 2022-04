‘Top D66 verzwijgt grensoverschrijdend gedrag van prominent partijlid’

De D66-partijtop houdt al een jaar lang de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achter waarin staat dat een invloedrijk partijlid zich schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’. Dat blijkt uit schriftelijke communicatie die sinds vorig jaar circuleert in de partijtop en die in handen is van de Volkskrant.

Ten minste vier D66'ers eisen opheldering en roepen op tot een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de partij. D66-leider Sigrid Kaag wil niet reageren op de bevindingen van de Volkskrant.

Het bestuur stelt dat Kaag ‘geen inzage’ heeft gehad in het vertrouwelijke rapport, maar wil niet zeggen of zij op een andere wijze op de hoogte is gesteld van de conclusie dat een partijprominent in de fout is gegaan. De beschuldigde man, Frans van Drimmelen, noemt de zaak een ‘pijnlijke privékwestie'. ,,Ik ga daar verder niet op in.‘’

Van Drimmelen was oud-voorzitter van de talentencommissie. ,,Hij begon een vervelend mannetje te worden toen ik nul op zijn rekest gaf. Hij wilde meer op relationeel en seksueel vlak”, schreef de vrouw die de invloedrije D66'er beschuldigde van wangedrag. Daarop volgde een onderzoek.

Onveilige omgeving?

Partijleider Kaag zei, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar, dat er uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat er in haar partij ‘geen sprake was van een structureel onveilige omgeving’. ,,Zo ken ik onze partij ook niet.‘’ Ze baseerde haar conclusie destijds op een openbaar rapport van onderzoeksbureau Bing dat op 24 februari 2021, drie weken voor de stembusgang, werd gepubliceerd.

Naar nu blijkt is Bing na de oplevering van dit publieke rapport met medeweten van het partijbestuur nog drie weken doorgegaan met het finaliseren van een ‘vertrouwelijke bijlage’ over grensoverschrijdend gedrag in de partij.

Het slachtoffer kreeg de conclusies van de ‘vertrouwelijke bijlage’ die haar in het gelijk stelden pas te horen op 17 maart 2021 om 19.37 uur, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen, staat in de documenten. Ze vermoedt dat de conclusies niet mochten lekken voor verkiezingsdag. Volgens de krant weigerde Kaag tot drie keer toe een gesprek met de vrouw.