Torenhoge verwachtingen van minister met boerenverstand

Een week na haar beëdiging stond Carola Schouten bij pluimveehouder Johan Verbeek op de stoep. Met een dienstwagen, maar wel op werkschoenen. ,,Op hakken hoef je hier niet aan te komen”, zegt Verbeek. Hij nam de kersverse minister mee door zijn biologische pluimveebedrijf. Als boerendochter gaf Schouten toch wel toe dat ze daar geen verstand van had. ,,Daar was ze eerlijk over: van pluimvee wist ze niet veel, maar het was fijn dat ze dat toegaf.”



Verbeek besprak met haar vooral de nasleep van de fipronilaffaire. Die hakte er enorm in bij de sector. Niet zozeer bij hemzelf (‘wij hadden geluk’) als wel bij collega’s. ,,Het is fijn dat we weer een landbouwminister hebben en dat die dan ook een ronde maakt, want veel boeren hebben niet altijd het idee gehad dat ze een luisterend oor hadden in Den Haag.”



Vandaag en morgen staat ze in de Tweede Kamer om de landbouwbegroting toe te lichten. Voor het eerst als minister, en niet meer als Kamerlid voor de ChristenUnie. Na jaren onder de vleugels van Economische Zaken te hebben gediend, hebben de landbouwambtenaren in Den Haag weer een eigen minister.