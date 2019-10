Trein op de automatische piloot

De NS constateert dat de technologie van zelf-rijdende voertuigen ook zijn intrede doet op het spoor. Via testritten wil het bedrijf de technische mogelijkheden in kaart brengen. Het doel is om uiteindelijk meer treinen korter achter elkaar te laten rijden, en zo meer reizigers te kunnen vervoeren.



Dat is geen overbodige luxe. Halverwege augustus meldde de NS dat door toenemende reizigersaantallen steeds vaker de situatie ontstaat dat er onvoldoende spoor is om nog meer ritten te rijden of om treinen te verlengen. Ook zijn cruciale perrons hiervoor te kort. Op de drukste trajecten kunnen treinen nu al niet meer verlengd worden.



Dus moet de bestaande spoorcapaciteit beter worden benut. Het personeel is gisteren geïnformeerd over het voornemen om te testen met treinen op de automatische piloot. De vraag is of machinisten de dupe worden van de automatiseringsslag. Wordt hun werk saaier of juist stressvoller?