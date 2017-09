'Troonrede en miljoenennota zijn nodeloos ingewikkeld'

Twee derde van de ruim duizend gepeilde Nederlanders boven de 16 jaar meent dat koning Willem-Alexander dinsdag eenvoudiger taal moet bezigen, zodat iedereen begrijpt wat het kabinet bedoelt. Ook ondersteunend, powerpoint-achtig beeld is volgens een derde een nuttige aanvulling bij de troonrede. Verder moet er net als in rechtbanken een publieke tribune in de Ridderzaal komen, meent een kwart.



De miljoenennota, de begroting voor volgend jaar, krijgt eveneens veel kritiek. Ruim vier op de tien mensen willen dat het kabinet met een online hulpmiddel zoals de Kieswijzer komt, waarin alle beleidsplannen helder staan opgesomd. Ook het samenvatten van de miljoenennota in korte post-its of met een interactieve app voor een smartphone noemen drie op de tien ondervraagden een uitstekend idee.