Trump laat oog vallen op zijn vriend in Den Haag

Hoekstra is volgens de krant kandidaat om binnen het kabinet van Trump toezicht te gaan houden op de veiligheidsdiensten. De huidige zogeheten Director of National Intelligence, Dan Coats, heeft zijn vertrek aangekondigd.

Hoekstra is sinds januari 2018 ambassadeur in Nederland. Daarvoor moest Nederland het twee jaar zonder doen. Mocht Hoekstra vertrekken, dan kan het mogelijk weer lang duren voor er een opvolger komt.

De start van Hoekstra in Nederland was weinig gelukkig toen oude filmbeelden opdoken waarin hij beweerde dat hier politici in de hens werden gezet en dat er no-gozones waren. Maar sindsdien is Hoekstra een stuk populairder geworden, ook omdat hij regelmatig in oranje kleding bij diverse gelegenheden opduikt.