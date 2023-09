Tunahan Kuzu stopt als Kamerlid, Denk gaat met ‘nieuwe generatie’ de verkiezingen in

,,Mijn werk in de volksvertegenwoordiging zit erop”, zegt Kuzu in een schriftelijke verklaring. ,,Uiteraard blijf ik actief betrokken bij Denk, omdat ik ervan ben overtuigd dat in een periode van verrechtsing de vertegenwoordiging van Denk in de Tweede Kamer belangrijker is dan ooit.”

Eerder werd al bekend dat fractievoorzitter Farid Azarkan uit de Kamer vertrekt. De partij gaat met relatief onbekende namen de verkiezingen in: voormalig Rotterdams raadslid Stephan van Baarle wordt lijsttrekker en op plek twee staat Dogukan Ergin, nu wethouder namens Denk in Schiedam.

Het is nu aan een nieuwe generatie Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid namens Denk

Kuzu was Kamerlid vanaf 2012, eerst namens de PvdA en daarna namens Denk, de partij die hij in 2015 mede oprichtte. Hij zegt trots te zijn op wat de partij sindsdien heeft bereikt. ,,Ik had niet durven te dromen dat mijn partij in korte tijd zou uitgroeien tot een partij die ook lokaal bestuursverantwoordelijkheid neemt in steden, zoals Rotterdam en Schiedam.”

Denk beleefde de afgelopen jaren een gestage opmars, met coalitiedeelname in Rotterdam en Schiedam als laatste grote stap. Maar sindsdien zijn er tegenvallers: zo behaalde de partij bij de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar veel minder stemmen dan vier jaar eerder, en verloor ze onder meer de zetel in Zuid-Holland. En vorige maand stapte één van de twee Denk-wethouders in Rotterdam, Enes Yigit, op na veel kritiek.

Rechtvaardigheid

Kuzu zal de komende maanden als campagneleider optreden, en daarna op de achtergrond de fractie blijven bijstaan. ,,Het is nu aan een nieuwe generatie ervaren fantastische volksvertegenwoordigers om het vaandel over te nemen”, zegt hij. ,,Van Baarle en Ergin zullen samen met de nieuwe generatie aspirant-Kamerleden naar mijn stellige overtuiging DENK verder uitbouwen om het verschil te maken voor groepen Nederlanders. Zij zullen strijden voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor alle Nederlanders ongeacht hun achtergrond of religie en daarbij de dubbele maat keihard bestrijden.”

Dat Dogukan Ergin op plek twee komt, is een verrassing. Hij is pas sinds een jaar wethouder in Schiedam namens Denk maar maakt nu waarschijnlijk dus al de stap naar Den Haag. Denk heeft nu drie Kamerzetels en staat in de meeste peilingen op twee.

Eerder leek het Rotterdamse raadslid Natasha Mohamed-Hoesein kanshebber voor een toppositie op de lijst, maar zij wordt vrijwel zeker wethouder in Rotterdam. Ze wil daar zelf nog niets over kwijt.

