Tweede Kamer begint weer, maar één snif kan de boel vergallen

Deze zomer zijn de stoelen in de vergaderzaal nog vervangen door nieuwe exemplaren. Een actie die bij menig Kamerlid de wenkbrauwen deed fronsen. Eigenlijk had de Tweede Kamer vandaag het parlementaire jaar in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken moeten beginnen. Maar waar het Binnenhof deze zomer jaren op slot zou zijn gegaan voor renovatie, is het hele project met minimaal een jaar uitgesteld.