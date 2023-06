Tweede Kamer eist brief verkenners over Omtzigt

duidelijkheid geven over een gesprek dat zij hadden met de vorige Kamervoorzitter Khadija Arib over Omtzigt in de beginfase van de formatie. In eerdere verslagen van de formatie is er niets over dit gesprek met de Kamer gedeeld.

Tijdens de regeling van werkzaamheden vroeg BBB-Kamerlid Caroline van der Plas waarom dat gesprek van Arib met Ollongren en Jorritsma over Omtzigt niet met de Kamer is gedeeld. Daar wil zij een brief over van betrokkenen. Als die brief er is, wil de Tweede Kamer een hoorzitting over wat er is gebeurd.,,In het debat met de informateurs is er keihard gelogen, zei PVV-leider Geert Wilders naar aanleiding van de Nieuwsuitzending van afgelopen weekend. ,,Als we dat hadden geweten, was dit kabinet er nooit geweest.’’ Van der Plas wilde ook nog een debat met de minister-president, maar daar is geen meerderheid voor gebleken.