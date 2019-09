Tweede Kamer slaat alarm over krapte op stroomnet

Quote Energiepro­jec­ten dreigen spaak te lopen Matthijs Sienot, D66 Van Groningen en Drenthe was al bekend dat aan de groeiende vraag naar aansluiting van zonnepanelen op het stroomnet niet kan worden voldaan. Nu blijkt dat de netbeheerders ook problemen voorzien in Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Friesland, Flevoland, Zeeland, de kop van Noord-Holland, delen van Gelderland en Zuid-Holland.



In dunbevolkte gebieden zijn de netten niet berekend op de grote hoeveelheid nieuwe zonneparken. De netbeheerders moeten daar steeds vaker ‘nee’ verkopen aan initiatiefnemers van zonneprojecten. ,,Energieprojecten dreigen spaak te lopen’’, zei D66-Kamerlid Mathhijs Sienot vandaag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Sienot vroeg minister Eric Wiebes van Klimaat hoe dit mogelijk is, omdat ‘de doelen voor hernieuwbare energie al jaren bekend zijn’. Ook andere partijen sloegen alarm over de krapte op het stroomnet. Zo haalde ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber een groep ondernemers in Twenterand aan die van hun netbeheerder te horen kregen dat zij de komende vijf jaar geen zonnestroom kunnen leveren aan het net.

Verrassing

Wiebes erkende dat de netcapaciteit een ‘belangrijk knelpunt’ is in de klimaatplannen. ,,In onbenutte delen van het land zijn enorm veel zonnepanelen geplaatst’’, aldus de minister. ,,Er is in twee jaar neergezet waar we vroeger dertig jaar voor nodig hadden. Dat is een verrassing geweest.’’

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, investeert tot 2030 zo’n 12 miljard euro in de verzwaring van het stroomnet. ,,Wachten kunnen wij ons niet permitteren, gezien de ambities in het Klimaatakkoord’’, zei Wiebes. ,,Dus we moeten nu voort met projecten die op het net passen, we moeten zorgen dat er straks meer projecten passen en we moeten in de tussentijd spelregels bepalen waardoor er zoveel mogelijk gebeurt.’’

Dat laatste is volgens PvdA-Kamerlid William Moorlag hard nodig, omdat hij vreest dat lokale energieprojecten bij de netbeheerders minder prioriteit krijgen dan grotere klanten, zoals bijvoorbeeld datacenters. Wiebes zei daarop dat de netbeheerders geen onderscheid mogen maken.