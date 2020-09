Tweede Kamer steggelt over eigen gedragsregels: VVD wil lichtere straf na gesjoemel

Partijen in de Tweede Kamer ruziën over een nieuwe gedragscode, waarin staat dat een Kamerlid een maand geschorst kan worden als integriteitsregels worden overtreden. De VVD wil dat die straf omlaag gaat, tot onvrede van andere coalitiepartijen.

Dat Tweede Kamerleden regelmatig in opspraak komen, is niks nieuws. Zo lag D66’er Alexander Pechtold onder vuur toen bleek dat hij een appartement had gekregen, en dat niet had opgegeven in het geschenkenregister. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) gaf reisjes met een privéjet niet op. En Isabelle Diks van GroenLinks kreeg een hoge verblijfskostenvergoeding omdat ze in Leeuwarden zou wonen, maar in werkelijkheid sliep ze in Den Haag.

De lijst met Haagse integriteitsaffaires is lang. Zo werden de voormalige VVD-Kamerleden Matthijs Huizing en Wybren van Haga betrapt met drank op achter het stuur. En VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kwam in het nauw toen hij als Kamerlid nog wachtgeld bleek te krijgen. Het zijn nu de VVD, de SGP en de PVV die zich tégen een strengere gedragscode keren.

Politieagent

Want het bestuur van de Tweede Kamer, onder leiding van Kamervoorzitter Khadija Arib, vindt het hoog tijd om de teugels aan te halen. ,,Het is heel normaal dat wij onszelf óók de maat nemen, net als we met anderen doen’’, zei ze vandaag tijdens een debat over de gedragscode.



Nu gelden er wel gedragsregels voor Kamerleden, maar er is geen ‘politieagent’ die toezicht houdt en straffen uitdeelt. Politieke partijen bepalen momenteel zelf of een Kamerlid wel of geen straf krijgt. ,,Als we gedragsregels hebben zonder toezicht en handhaving, kunnen we net zo goed géén gedragsregels hebben’’, aldus Arib.

‘Monddood’

Quote De VVD pleit voor hoger, hoger, hoger als het om straffen voor anderen gaat, maar wil dat voor het Binnenhof niet Joost Sneller (D66) In het voorstel dat er nu ligt, kan iedereen straks een klacht over een Kamerlid indienen. Een nieuw op te richten college – met drie onafhankelijke deskundigen – kan de klacht vervolgens onderzoeken en een sanctie voorstellen, zoals een berisping of een schorsing van maximaal een maand. De Tweede Kamer beslist daarna of die straf ook echt wordt opgelegd.



,,Ik wil dat alle volksvertegenwoordigers zich vrij voelen zonder dat ze aangeklaagd kunnen worden door een willekeurige burger met als ultieme consequentie een maand monddood te worden gemaakt’’, klaagt VVD-Kamerlid Tobias van Gent. De VVD wil – net als de SGP – dat alléén Kamerleden een klacht mogen indienen. Ook wil Van Gent dat de maand schorsing van tafel gaat.

Andere partijen vinden die straf juist wél een goed plan. Handhaving is nodig, vindt CDA-Kamerlid Harry van der Molen. Ook coalitiepartner D66 is kritisch op het VVD-voorstel. ,,De VVD pleit voor hoger, hoger, hoger als het om straffen voor anderen gaat, maar wil dat voor het Binnenhof niet’’, aldus D66-Kamerlid Joost Sneller. Eind deze maand stemt de Tweede Kamer over de gedragscode. Er lijkt een meerderheid te zijn voor het voorstel van Arib.

Nieuwe ministers

Ook op een ander vlak gaat er wat veranderen in het parlement. Vanaf de volgende Tweede Kamerverkiezingen moeten kandidaat-bewindspersonen, op verzoek van D66, eerst gehoord worden in de Kamer voordat ze officieel benoemd worden. Het parlement kan de aanstelling van ministers niet blokkeren, maar er komt dus wel eerst een ‘kennismakingsgesprek’. Dat gebeurt nu ook met bestuurders in het Europees parlement en in gemeenteraden.

