Tweede Kamer tijdelijk ontruimd om verdachte ‘deurstopper’

De Tweede Kamer is donderdagmiddag kort deels ontruimd op last van de beveiliging. Er was een verdacht pakketje aangetroffen in de postkamer van het gebouw. Volgens PVV-leider Geert Wilders was het pakketje aan hem gericht. Na ongeveer een uur bleek het loos alarm.

Even voor half een donderdagmiddag werden alle vergaderingen in de commissiezalen stilgelegd. Kamerleden en andere aanwezigen moesten de zalen via de centrale hal verlaten. Het Team Explosieven Veiligheid van de politie deed onderzoek in de postkamer die achter de commissiezalen ligt. Er bleek geen explosief in het pakketje te zitten, waarna het gebouw weer werd vrijgegeven.

PVV-leider Wilders liet via Twitter weten dat iemand hem ‘met goede bedoelingen een stoffen kat als deurstopper’ had toegestuurd. Daarop gingen bij de beveiliging alle alarmbellen af en werd de kat opengemaakt om te controleren of er geen bom in zat. Eerder meldde Wilders nog dat het zou gaan om een teddybeer met bedrading, maar dat bleek niet te kloppen.

Rond de Tweede Kamer stond een tiental agenten. Ook binnen in het Kamergebouw was politie. Aan enkele kanten werd de Kamer op enige afstand afgezet. De parkeergarage onder het gebouw was niet toegankelijk, maar de centrale hal werd niet ontruimd. Inmiddels zijn alle vergaderingen weer hervat.

Volledig scherm Een BHV-er bij een ruimte in de Tweede Kamer. Die is tijdelijk ontruimd in verband met een incident in de postkamer. © ANP

Volledig scherm Politie bij de Tweede Kamer. © ANP

