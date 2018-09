Tweede Kamer verdeeld over landbouwplannen Carola Schouten

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn positief over de nieuwe landbouwplannen van minister Carola Schouten. Wel roept D66 de minister op om haar visie snel om te zetten in concrete maatregelen. ,,Zonder deze stappen blijft de visie van Schouten een lege huls.”

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvouwde zaterdag haar toekomstplannen voor de agrarische sector. Boeren moeten niet langer zo goedkoop mogelijk produceren, maar zorgen voor ‘kringlooplandbouw’. Dat betekent onder meer: koeien vaker in de wei, minder veevoer importeren en stoppen met kunstmest.

Het CDA – een partij die traditioneel voor het boerenbelang opkomt – is positief over de voorstellen van Schouten. ,,Het CDA is van mening dat natuur- en milieuorganisaties nog meer de samenwerking met boeren zouden moeten opzoeken”, laat CDA-Kamerlid Jaco Geurts weten.

'Landbouwgif aan banden'

Coalitiegenoot D66 pleit al langere tijd voor een omschakeling naar kringlooplandbouw. ,,De wetten die het boeren nu nog verhinderen om tot kringlooplandbouw te komen, moeten op de schop”, reageert D66’er Tjeerd de Groot. ,,Het gebruik van kunstmest en landbouwgif moet aan banden en alle Europese landbouwsubsidies moeten worden ingezet om de overgang naar kringlooplandbouw te realiseren. Zonder deze stappen blijft de visie van Schouten een lege huls.”

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch. ,,Dit is niet genoeg”, vindt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. ,,Een krimp van de veestapel is onvermijdelijk om klimaat- en natuurdoelen te halen, maar daar wil de minister niet aan.” SP en GroenLinks noemen de visie van Schouten ‘weinig concreet’.

'Mag niet alleen bij mooie visie blijven'

Schouten erkent dat de tijd voor actie nog moet komen. ,,Als de Tweede Kamer deze visie steunt, zal ik consequent zijn in de wet- en regelgeving die ik maak”, zei de minister daarover. ,,Mijn doel is dat Nederland in 2030 koploper is op het gebied van kringlooplandbouw. Daarvoor heb ik ook steun uit Brussel nodig.”

Boerenorganisatie LTO Nederland is, net als het Wereld Natuur Fonds, positief over de stappen die Schouten wil zetten. ,,We doen graag mee, ook voor de volgende generaties, maar het mag niet alleen bij een mooie visie blijven”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon.