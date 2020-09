Tweede Kamer voelt niets voor verbod op betaalde seks

De meeste partijen in de Tweede Kamer voelen niets voor een verbod op betaalde seks, zoals regeringspartij CDA wil. ,,Het is gewoon een baan, een beroep’’, vindt D66-Kamerlid Achraf Bouali. ,,Heel veel mensen doen dit met plezier en verdienen er hun boterham mee.’’

Alleen CDA, ChristenUnie en SGP willen dat er een einde komt aan prostitutie in Nederland. Dat bleek woensdag bij een debat in de Tweede Kamer over het burgerinitiatief van jongerenbeweging Exxpose, die voorstelt om – net als in Zweden – betaalde seks aan banden te leggen.

Coalitiepartijen VVD en D66 steunen het burgerinitiatief niet. ,,Wat de VVD betreft blijft prostitutie legaal’’, zegt VVD-Kamerlid Martijn Bolkestein. ,,Je kunt niet een beroep eerst reguleren, en vervolgens de klandizie ervan verbieden.’’ Bolkestein ziet meer heil in het vervolgen van criminele pooiers en pandjesbazen.

Hiv-besmettingen

Ook D66 vindt het niet nodig om betalen voor seks strafbaar te stellen. ,,Prostitutie is gewoon een baan, een beroep'', zegt D66-Kamerlid Achraf Bouali. ,,Heel veel mensen doen dit met plezier en verdienen er hun boterham mee.'' Volgens Bouali verdwijnt prostitutie bij een verbod in de illegaliteit. Dat zou leiden tot meer geweld en een stijging van het aantal hiv-besmettingen.



D66 en PvdA vragen het kabinet om onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de verschillende aanpakken van prostitutie in het buitenland. ,,De legalisering van sekswerk heeft niet gebracht wat we er van hadden gehoopt’’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Het is één grote boevenbende. In 95 procent van de gevallen zijn er gewoon heel veel misstanden.’’

Pakkans

Dat wil niet zeggen dat de PvdA betaalde seks nu al wil verbieden. ,,Maar het is wel tijd om met een open blik te kijken naar nieuwe oplossingen’’, aldus Kuiken. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) zegt toe dat er een ‘grondig’ internationaal vergelijkend onderzoek komt.

De PVV vindt het belangrijker dat de prostitutieleeftijd snel omhoog gaat naar 21 jaar. Ook wil PVV-Kamerlid Gidi Markuszower dat misstanden veel harder worden aangepakt. ,,Nederland is een kermis voor mensenhandelaren, de pakkans is bijna nul.’’

Volgens de christelijke partijen is een verbod op betaalde seks de beste manier om misstanden aan te pakken. ,,Hoe geef je woorden aan een fenomeen dat zo de belichaming is van onrecht, ongelijkheid en een duistere wereld?’’ vraagt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf zich af. ,,Prostitutie wordt in ons land steevast goedgepraat.’’

‘Slavernij’

SGP-leider Kees van der Staaij vindt seks ‘geen handelswaar’. ,,Laten we elkaar nou niets wijsmaken’’, zegt hij. ,,Het is een wereld vol met kwetsbare mensen, die door een opeenstapeling van problemen in de prostitutie belanden. Het is pure slavernij.’’

Het is voor het eerst dat regeringspartij CDA een verbod op het betalen van seks steunt. ,,Prostitutie betekent per definitie ongelijkwaardigheid’’, stelt CDA-Kamerlid Anne Kuik. ,,De meeste prostituees zouden eigenlijk geen seks willen met de man die voor hen staat. Maar het gebeurt toch, omdat er wordt betaald. De instemming wordt dus afgekocht, de vrouw is een product. Dat kán niet meer in deze moderne tijd.’’

Volledig scherm Kees van der Staaij (SGP): "Prostitutie is pure slavernij." © ANP