Tweede Kamer wil Tjeenk Willink als informateur na dramatische verkenning

In de Rooksalon in het Tweede Kamergebouw bogen de fractieleiders zich over de profielschets voor de nieuwe informateur, die het formatieproces vlot moet trekken. Daar lijkt dus Tjeenk Willink (79) uit de bus te zijn gekomen. De minister van Staat was eerder al informateur in 1994, 2010 en 2017. Zijn aanstelling moet vanmiddag worden bekrachtigd na een debat in de Tweede Kamer.

Van belang is nu vooral of partijen in zee willen met de VVD zolang Mark Rutte daar leider van is.

Na afloop sloot GroenLinks-leider Jesse Klaver samenwerking niet uit. ,,Het is aan de VVD nu. Wij hebben gezegd dat er een nieuwe politieke cultuur nodig is en dat we geen vertrouwen hebben dat Rutte daarvoor de man is. Meer zeg ik nu ook niet.”

PVV-leider Geert Wilders wil liever helemaal nieuwe verkiezingen, maar volgens hemzelf is ‘daar waarschijnlijk geen steun voor in de Tweede Kamer'.

D66-leider Sigrid Kaag zei voorafgaand aan de bijeenkomst: ,,Ik heb opgeroepen tot bezinning. We hebben nu ook een informateur nodig die gaat helpen het vertrouwen te herstellen.” Of zij nog in een kabinet wil waar Mark Rutte deel van uitmaakt? ,,Dat zijn voorbarige vragen.”

PvdA-leider Lilianne Ploumen wilde niet zeggen of ze nog in een kabinet wil met Rutte. ,,We hebben de motie van wantrouwen gesteund, als het aan ons lag was Rutte nu geen premier meer. Maar het is nu niet aan ons om het voortouw te nemen: we zien het wel.”

Ook CDA-leider Wopke Hoekstra hield zich op de vlakte.

Sinds een notitie van het eerste verkennersduo uitlekte waarin de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd genoemd, zit het proces muurvast.

Informateur Herman Tjeenk Willink (L) maakt bij het verlaten van het Binnenhof tijdens de formatie in 2017 een praatje met Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers.

Uit de notitie bleek dat premier Mark Rutte in zijn gesprek met de verkenners toch over Omtzigt had gesproken, volgens critici leek het erop dat Rutte het kritische Kamerlid wilde wegpromoveren. Rutte ontkende in eerste instantie over Omtzigt te hebben gesproken, maar toen alle gespreksverslagen en andere papieren van de verkenners vorige week boven tafel kwamen, moest hij erkennen dat hij Omtzigt wel ter sprake had gebracht.

Maar gelogen had hij niet, bezwoer de premier vorige week in een marathondebat in de Tweede Kamer. Hij had er geen herinnering aan, een uitleg die op weinig begrip of geloof in het parlement kon rekenen. De premier overleefde ternauwernood een motie van wantrouwen, maar zelfs zijn partners uit het huidige, demissionaire kabinet, CDA en D66, waren zeer kritisch.

Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) tijdens een bijeenkomst met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De Kamervoorzitter ontvangt opnieuw alle zeventien fractievoorzitters om te bespreken hoe het verder moet met de formatie.

Segers

Zij dienden samen een motie van afkeuring in. Gert-Jan Segers, de leider van de vierde coalitiepartner ChristenUnie, liet afgelopen weekend weten niet te willen deelnemen aan een nieuw kabinet met de VVD indien dat door Rutte zou worden geleid. Verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) werden vervangen door ministers Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD). De Kamer besloot hen vorige week aan de kant te zetten, omdat ze in de ogen van het parlement te dicht op de politiek zitten.



,,De ontstane politieke situatie vraagt om een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek”, vindt de Kamer. Wie aan die omschrijving voldoet, moet deze week duidelijk worden.